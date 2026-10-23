Muhriddin Turaboev - Sen o’sha

Muhriddin Turaboev — Sen o’sha
Ijrochi: Muhriddin Turaboev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.14 MB
Davomiyligi: 04:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen o’sha» — Muhriddin Turaboev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Bu Muhriddin Turaboevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muhriddin Turaboev - Sen o’sha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00