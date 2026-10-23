Muhriddin Turaboev - Sen o’sha
|Ijrochi:
|Muhriddin Turaboev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.14 MB
|Davomiyligi:
|04:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sen o’sha» — Muhriddin Turaboev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Bu Muhriddin Turaboevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muhriddin Turaboev - Sen o’sha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.