Oktabr 2026
Bu oyda 1 412 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Яша Jascha
Как не любить тебя
04:17
BLOK3
Öldüm yine sana
02:01
Ai–306
Ты меня только не забывай
04:49
Гио Пика & Валерий Меладзе
Соль земли
04:35
Mavik & SOLIDNAYA
Развязались
03:08
Холла
Заберу тебя
01:57
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Toiraxmed
Bir ko’rgim kelar
02:58
Shohjahon Jo'rayev & Sherali Jo'rayev
Shaytanat
04:41
Rustam Goipov
Sog’inch
04:09
Dilmurod Otajonov
Aziz Ustozlar
03:34
Mirzabek Xolmedov
Onam qabridagi gul
02:41
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Oktabr
Yangi qo'shiqlar
Erkin Xudoyqulov — To'y bola
Aziz Yuldashev — Sen bittasan
DJ PR — Маша выросла — где мой Медведь
RB Kuz Muz — Россия — мощь
Михалыч — Концерт давно окончен
Moonwalkersmusic — Четверг утречко
Artvenka — Милый, я не банкомат
Орёл — Эх, стримеры, стримеры, вы забрали все деньги мои
Moonwalkersmusic — Берегите себя
Серый и Душа — Простите нас, родители
Moonwalkersmusic — Вечер, тишина
RB Kuz Muz — И платим за грехи мы сами
Nata_shi — А ты приедь
Ingvar — Не звони мне пьяной не звони (Полная версия)
Анна Епихина — Я его никому не отдам (Полная версия)
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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