Farhod Saidov (Sarbon guruhi) - Toy bola

Farhod Saidov (Sarbon guruhi) — Toy bola
Ijrochi: Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.86 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Toy bola» — Farhod Saidov (Sarbon guruhi) ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Farhod Saidov (Sarbon guruhi) ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tong shamoli», «Mavrigi», «Qizmi bu kiyikmi bu». Bu Farhod Saidov (Sarbon guruhi)ning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Farhod Saidov (Sarbon guruhi) - Toy bola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00