Farhod Saidov (Sarbon guruhi) - Toy bola
|Ijrochi:
|Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.86 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2026
Qo'shiq haqida
«Toy bola» — Farhod Saidov (Sarbon guruhi) ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Farhod Saidov (Sarbon guruhi) ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tong shamoli», «Mavrigi», «Qizmi bu kiyikmi bu». Bu Farhod Saidov (Sarbon guruhi)ning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Farhod Saidov (Sarbon guruhi) - Toy bola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.