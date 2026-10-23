Jasmin - Sev meni sev
|Ijrochi:
|Jasmin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.25 MB
|Davomiyligi:
|03:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sev meni sev» — Jasmin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Jasmin ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Olloh saqlasin», «Qaynona», «Kutaman». Bu Jasminning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jasmin - Sev meni sev qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.