Jasmin - Sev meni sev

Jasmin — Sev meni sev
Ijrochi: Jasmin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.25 MB
Davomiyligi: 03:56
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sev meni sev» — Jasmin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Jasmin ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Olloh saqlasin», «Qaynona», «Kutaman». Bu Jasminning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jasmin - Sev meni sev qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00