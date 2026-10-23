Sardor, Jasur, Shokir - Asragin meni II
|Ijrochilar:
|Shokir, Sardor, Jasur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.47 MB
|Davomiyligi:
|01:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2026
Qo'shiq haqida
«Asragin meni II» — Shokir, Sardor va Jasur ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Shokir ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «FREESTYLE 2», «Yaxshi Bolla», «SOQQA». Bu Shokirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sardor, Jasur, Shokir - Asragin meni II qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.