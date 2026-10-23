Sardor, Jasur, Shokir - Asragin meni II

Sardor, Jasur, Shokir — Asragin meni II
Ijrochilar: Shokir, Sardor, Jasur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 3.47 MB
Davomiyligi: 01:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Asragin meni II» — Shokir, Sardor va Jasur ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Shokir ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «FREESTYLE 2», «Yaxshi Bolla», «SOQQA». Bu Shokirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sardor, Jasur, Shokir - Asragin meni II qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00