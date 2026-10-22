Dildora Niyozova - Qo'rqaman

Dildora Niyozova — Qo'rqaman
Ijrochi: Dildora Niyozova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.23 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qo'rqaman» qo'shig'ini Dildora Niyozova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Dildora Niyozova ijrosida saytda jami 234 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yorimga», «Sizni hammadanam yaxshi ko’raman», «Jigarlarim». Bu Dildora Niyozovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dildora Niyozova - Qo'rqaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00