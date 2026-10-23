toiraxmed - Banda
|Ijrochi:
|Toiraxmed
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.86 MB
|Davomiyligi:
|02:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2026
Qo'shiq haqida
«Banda» qo'shig'ini Toiraxmed ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Toiraxmed ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yoshlik», «Bir ko’rgim kelar», «Shabi maxtob». Bu Toiraxmedning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
toiraxmed - Banda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.