Jamshidbek Xudaybergenov - Boshim aylanib

Jamshidbek Xudaybergenov — Boshim aylanib
Ijrochi: Jamshidbek Xudaybergenov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.31 MB
Davomiyligi: 03:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Jamshidbek Xudaybergenovning «Boshim aylanib» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Bu Jamshidbek Xudaybergenovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jamshidbek Xudaybergenov - Boshim aylanib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00