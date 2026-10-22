Jamshidbek Xudaybergenov - Boshim aylanib
|Ijrochi:
|Jamshidbek Xudaybergenov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.31 MB
|Davomiyligi:
|03:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2026
Qo'shiq haqida
Jamshidbek Xudaybergenovning «Boshim aylanib» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Bu Jamshidbek Xudaybergenovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jamshidbek Xudaybergenov - Boshim aylanib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.