Bektosh Xudayberganov - Ayronchi qiz

Bektosh Xudayberganov — Ayronchi qiz
Ijrochi: Bektosh Xudayberganov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.32 MB
Davomiyligi: 04:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ayronchi qiz» qo'shig'ini Bektosh Xudayberganov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan.

Bektosh Xudayberganov - Ayronchi qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00