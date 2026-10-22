Bektosh Xudayberganov - Ayronchi qiz
|Ijrochi:
|Bektosh Xudayberganov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.32 MB
|Davomiyligi:
|04:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ayronchi qiz» qo'shig'ini Bektosh Xudayberganov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan.
Bektosh Xudayberganov - Ayronchi qiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.