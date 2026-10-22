Bahodir Nizomov, Faridam - Seni Sevdim
|Ijrochilar:
|Faridam, Bahodir Nizomov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.65 MB
|Davomiyligi:
|03:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2026
Qo'shiq haqida
«Seni Sevdim» — Faridam va Bahodir Nizomov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Faridam ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sarsonman», «Yurak (cover Yulduz Usmonova)», «Sog`indim». Bu Faridamning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bahodir Nizomov, Faridam - Seni Sevdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.