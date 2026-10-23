VIA Marokand - Guli
|Ijrochi:
|VIA Marokand
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.18 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2026
Qo'shiq haqida
«Guli» qo'shig'ini VIA Marokand ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. VIA Marokand ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevib qoldim», «Alma», «Zo‘rsan». Bu VIA Marokandning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
VIA Marokand - Guli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.