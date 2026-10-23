drakeoffc, DEAD BLONDE - Faceless
|Ijrochilar:
|DEAD BLONDE, drakeoffc
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.38 MB
|Davomiyligi:
|02:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2026
Qo'shiq haqida
«Faceless» — DEAD BLONDE va drakeoffc ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Bu DEAD BLONDEning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
drakeoffc, DEAD BLONDE - Faceless qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.