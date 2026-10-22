Erkin Xudoyqulov - To'y bola
|Ijrochi:
|Erkin Xudoyqulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.11 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2026
Qo'shiq haqida
«To'y bola» — Erkin Xudoyqulov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Erkin Xudoyqulov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Uni dema», «Tushimda ko’rdim», «Yana seni». Bu Erkin Xudoyqulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Erkin Xudoyqulov - To'y bola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.