Erkin Xudoyqulov - To'y bola

Erkin Xudoyqulov — To'y bola
Ijrochi: Erkin Xudoyqulov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.11 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«To'y bola» — Erkin Xudoyqulov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Erkin Xudoyqulov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Uni dema», «Tushimda ko’rdim», «Yana seni». Bu Erkin Xudoyqulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Erkin Xudoyqulov - To'y bola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00