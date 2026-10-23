Nilufar Usmonova - Salom sevgi

Nilufar Usmonova — Salom sevgi
Ijrochi: Nilufar Usmonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.68 MB
Davomiyligi: 04:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Nilufar Usmonovaning «Salom sevgi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)». Bu Nilufar Usmonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nilufar Usmonova - Salom sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00