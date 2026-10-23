Nilufar Usmonova - Salom sevgi
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.68 MB
|Davomiyligi:
|04:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2026
Qo'shiq haqida
Nilufar Usmonovaning «Salom sevgi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)». Bu Nilufar Usmonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nilufar Usmonova - Salom sevgi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.