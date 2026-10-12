Feruza Egamova - Dada
|Ijrochi:
|Feruza Egamova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.14 MB
|Davomiyligi:
|04:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
«Dada» qo'shig'ini Feruza Egamova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man». Bu Feruza Egamovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Feruza Egamova - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.