Feruza Egamova - Dada

Feruza Egamova — Dada
Ijrochi: Feruza Egamova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.14 MB
Davomiyligi: 04:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dada» qo'shig'ini Feruza Egamova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man». Bu Feruza Egamovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Feruza Egamova - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00