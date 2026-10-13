Oybek va Nigora - Kapalagim
|Ijrochi:
|Oybek va Nigora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.27 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-10-2026
Qo'shiq haqida
Oybek va Nigoraning «Kapalagim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Oybek va Nigora ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yorim», «Yurak», «Kecholmayman». Bu Oybek va Nigoraning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Oybek va Nigora - Kapalagim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.