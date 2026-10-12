Nargiza Yuldasheva - Olib keting Qo'qonlarga

Nargiza Yuldasheva — Olib keting Qo'qonlarga
Ijrochi: Nargiza Yuldasheva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.02 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Nargiza Yuldashevaning «Olib keting Qo'qonlarga» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Nargiza Yuldasheva ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Opam (Ozoda Nursaidovaga atab)», «Ketyabsizmi kuydirib», «O’ynasin ota-onam». Bu Nargiza Yuldashevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nargiza Yuldasheva - Olib keting Qo'qonlarga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00