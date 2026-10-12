Nargiza Yuldasheva - Olib keting Qo'qonlarga
|Ijrochi:
|Nargiza Yuldasheva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.02 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
Nargiza Yuldashevaning «Olib keting Qo'qonlarga» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Nargiza Yuldasheva ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Opam (Ozoda Nursaidovaga atab)», «Ketyabsizmi kuydirib», «O’ynasin ota-onam». Bu Nargiza Yuldashevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nargiza Yuldasheva - Olib keting Qo'qonlarga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.