Yulduz Turdiyeva - Musofirda yurganlarim mani

Yulduz Turdiyeva — Musofirda yurganlarim mani
Ijrochi: Yulduz Turdiyeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.99 MB
Davomiyligi: 04:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Turdiyevaning «Musofirda yurganlarim mani» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Yulduz Turdiyeva ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Дугошжон», «Meni unut», «Sevolmasang ayt». Bu Yulduz Turdiyevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yulduz Turdiyeva - Musofirda yurganlarim mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00