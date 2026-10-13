Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov - Peshta (Tojik tilida)

Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Peshta (Tojik tilida)
Ijrochilar: Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.35 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Peshta (Tojik tilida)» — Yulduz Usmonova va Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov - Peshta (Tojik tilida) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00