Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov - Peshta (Tojik tilida)
|Ijrochilar:
|Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.35 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-10-2026
Qo'shiq haqida
«Peshta (Tojik tilida)» — Yulduz Usmonova va Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov - Peshta (Tojik tilida) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.