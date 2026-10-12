Zulayho Boyxonova - Namangan yor-yor
|Ijrochi:
|Zulayho Boyxonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|10.51 MB
|Davomiyligi:
|05:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
«Namangan yor-yor» qo'shig'ini Zulayho Boyxonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Zulayho Boyxonova ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alla», «Yangi tanovor», «Mani konglim». Bu Zulayho Boyxonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zulayho Boyxonova - Namangan yor-yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.