Zulayho Boyxonova - Namangan yor-yor

Zulayho Boyxonova — Namangan yor-yor
Ijrochi: Zulayho Boyxonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 10.51 MB
Davomiyligi: 05:43
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Namangan yor-yor» qo'shig'ini Zulayho Boyxonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Zulayho Boyxonova ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alla», «Yangi tanovor», «Mani konglim». Bu Zulayho Boyxonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Zulayho Boyxonova - Namangan yor-yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00