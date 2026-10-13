Ulug'bek Qodirov - Sunnat to'y

Ulug'bek Qodirov — Sunnat to'y
Ijrochi: Ulug'bek Qodirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.42 MB
Davomiyligi: 02:56
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sunnat to'y» qo'shig'ini Ulug'bek Qodirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Ulug'bek Qodirov ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sabr qiling bari o`tadi», «Yurak», «Hohlasang agar». Bu Ulug'bek Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ulug'bek Qodirov - Sunnat to'y qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00