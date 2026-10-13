Ulug'bek Qodirov - Sunnat to'y
|Ijrochi:
|Ulug'bek Qodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.42 MB
|Davomiyligi:
|02:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sunnat to'y» qo'shig'ini Ulug'bek Qodirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Ulug'bek Qodirov ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sabr qiling bari o`tadi», «Yurak», «Hohlasang agar». Bu Ulug'bek Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ulug'bek Qodirov - Sunnat to'y qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.