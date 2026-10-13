Dildora Niyozova - Qarindoshlarim
|Ijrochi:
|Dildora Niyozova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.49 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-10-2026
Qo'shiq haqida
Dildora Niyozovaning «Qarindoshlarim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Dildora Niyozova ijrosida saytda jami 234 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yorimga», «Sizni hammadanam yaxshi ko’raman», «Jigarlarim». Bu Dildora Niyozovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dildora Niyozova - Qarindoshlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.