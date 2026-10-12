Ozoda Nursaidova - Marg'ilonda yo'qolib qoldim
|Ijrochi:
|Ozoda Nursaidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.7 MB
|Davomiyligi:
|04:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
«Marg'ilonda yo'qolib qoldim» qo'shig'ini Ozoda Nursaidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Bu Ozoda Nursaidovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ozoda Nursaidova - Marg'ilonda yo'qolib qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.