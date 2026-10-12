Ozoda Nursaidova - Marg'ilonda yo'qolib qoldim

Ozoda Nursaidova — Marg'ilonda yo'qolib qoldim
Ijrochi: Ozoda Nursaidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.7 MB
Davomiyligi: 04:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Marg'ilonda yo'qolib qoldim» qo'shig'ini Ozoda Nursaidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Bu Ozoda Nursaidovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ozoda Nursaidova - Marg'ilonda yo'qolib qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00