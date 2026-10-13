Oybekjon Tullayev - O’zbekistonga sayohat

Oybekjon Tullayev — O’zbekistonga sayohat
Ijrochi: Oybekjon Tullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.94 MB
Davomiyligi: 02:40
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«O’zbekistonga sayohat» — Oybekjon Tullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan.

Oybekjon Tullayev - O’zbekistonga sayohat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00