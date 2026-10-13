Oybekjon Tullayev - O’zbekistonga sayohat
|Ijrochi:
|Oybekjon Tullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.94 MB
|Davomiyligi:
|02:40
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-10-2026
Qo'shiq haqida
«O’zbekistonga sayohat» — Oybekjon Tullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan.
Oybekjon Tullayev - O’zbekistonga sayohat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.