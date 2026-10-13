Yulduz Usmonova - Yoroney

Yulduz Usmonova — Yoroney
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.31 MB
Davomiyligi: 03:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yoroney» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)». Bu Yulduz Usmonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yulduz Usmonova - Yoroney qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00