Muxlisbek Qurbonov - Kechirmayman
|Ijrochi:
|Muxlisbek Qurbonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.96 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-10-2026
Qo'shiq haqida
«Kechirmayman» qo'shig'ini Muxlisbek Qurbonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Muxlisbek Qurbonov ijrosida saytda jami 33 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ko'nglimda bor edi sen qurg'urga joy (Qasting bormi)», «Qashqadaryo tandiri», «Oppa». Bu Muxlisbek Qurbonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muxlisbek Qurbonov - Kechirmayman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.