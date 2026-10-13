Umid Yildiz - Onajonim
|Ijrochi:
|Umid Yildiz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.54 MB
|Davomiyligi:
|04:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-10-2026
Qo'shiq haqida
«Onajonim» qo'shig'ini Umid Yildiz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-oktabrda qo'shilgan. Bu Umid Yildizning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Umid Yildiz - Onajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.