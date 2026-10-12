Muzik Aka, Farruxbek - Do'stlarimni topolmay qoldim

Muzik Aka, Farruxbek — Do'stlarimni topolmay qoldim
Ijrochilar: Muzik Aka, Farruxbek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.22 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Do'stlarimni topolmay qoldim» — Muzik Aka va Farruxbek ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Bu Muzik Akaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muzik Aka, Farruxbek - Do'stlarimni topolmay qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00