Jo'rabek - Orzu (new version)
|Ijrochi:
|Jo'rabek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.64 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2026
Qo'shiq haqida
Jo'rabekning «Orzu (new version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar». Bu Jo'rabekning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jo'rabek - Orzu (new version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.