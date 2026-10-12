Jo'rabek - Orzu (new version)

Jo'rabek — Orzu (new version)
Ijrochi: Jo'rabek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.64 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Jo'rabekning «Orzu (new version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Jo'rabek ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslab kelsa», «Lolalar», «Meni dardim biladi Lolalar». Bu Jo'rabekning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jo'rabek - Orzu (new version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00