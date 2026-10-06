Jamshid Mirzo - Najot izlama
|Ijrochi:
|Jamshid Mirzo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.02 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Najot izlama» qo'shig'ini Jamshid Mirzo ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Jamshid Mirzo ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Almashdim», «Sevaman», «Singlim». Bu Jamshid Mirzoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jamshid Mirzo - Najot izlama qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.