Xojiakbar Ruzmetov - Hech bo'lmasa
|Ijrochi:
|Xojiakbar Ruzmetov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.48 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Hech bo'lmasa» qo'shig'ini Xojiakbar Ruzmetov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Xojiakbar Ruzmetov ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor ishqida», «Men telbami yo majnun Kuyarman yor ishqida», «Bu sevgi».
Xojiakbar Ruzmetov - Hech bo'lmasa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.