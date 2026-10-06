Nargiz - Jiyda guli
|Ijrochi:
|Nargiz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Jiyda guli» qo'shig'ini Nargiz ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Nargiz ijrosida saytda jami 67 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Turfa gullar», «Baxtingdan», «Atirgul». Bu Nargizning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nargiz - Jiyda guli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.