Xojiakbar Ruzmetov - Uyalasanmi
|Ijrochi:
|Xojiakbar Ruzmetov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.63 MB
|Davomiyligi:
|02:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Uyalasanmi» — Xojiakbar Ruzmetov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Xojiakbar Ruzmetov ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor ishqida», «Men telbami yo majnun Kuyarman yor ishqida», «Bu sevgi». Bu Xojiakbar Ruzmetovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xojiakbar Ruzmetov - Uyalasanmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.