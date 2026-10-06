Mehriddin - Kalbimden dinle (instrumental music)
|Ijrochi:
|Mehriddin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.41 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Kalbimden dinle (instrumental music)» — Mehriddin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Mehriddin ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yuragimni to’ldirib (ft. Mehriddin )», «So’ngi bora». Bu Mehriddinning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mehriddin - Kalbimden dinle (instrumental music) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.