Mehriddin - Kalbimden dinle (instrumental music)

Mehriddin — Kalbimden dinle (instrumental music)
Ijrochi: Mehriddin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.41 MB
Davomiyligi: 03:29
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kalbimden dinle (instrumental music)» — Mehriddin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Mehriddin ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yuragimni to’ldirib (ft. Mehriddin )», «So’ngi bora». Bu Mehriddinning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mehriddin - Kalbimden dinle (instrumental music) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00