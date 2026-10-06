Feruzbek Rahimov - Eslab yurarsan

Feruzbek Rahimov — Eslab yurarsan
Ijrochi: Feruzbek Rahimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.53 MB
Davomiyligi: 04:38
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Feruzbek Rahimovning «Eslab yurarsan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bu Feruzbek Rahimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Feruzbek Rahimov - Eslab yurarsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00