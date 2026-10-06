Feruzbek Rahimov - Eslab yurarsan
|Ijrochi:
|Feruzbek Rahimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.53 MB
|Davomiyligi:
|04:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
Feruzbek Rahimovning «Eslab yurarsan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bu Feruzbek Rahimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Feruzbek Rahimov - Eslab yurarsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.