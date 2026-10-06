Ixtiyor Baxtiyorov - Nafaqaga chiqsang bilarsan
|Ijrochi:
|Ixtiyor Baxtiyorov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|10.79 MB
|Davomiyligi:
|05:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Nafaqaga chiqsang bilarsan» qo'shig'ini Ixtiyor Baxtiyorov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan.
Ixtiyor Baxtiyorov - Nafaqaga chiqsang bilarsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.