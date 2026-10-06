Ixtiyor Baxtiyorov - Nafaqaga chiqsang bilarsan

Ixtiyor Baxtiyorov — Nafaqaga chiqsang bilarsan
Ijrochi: Ixtiyor Baxtiyorov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 10.79 MB
Davomiyligi: 05:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nafaqaga chiqsang bilarsan» qo'shig'ini Ixtiyor Baxtiyorov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan.

Ixtiyor Baxtiyorov - Nafaqaga chiqsang bilarsan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00