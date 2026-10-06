Sherzodbek Sultonov - Yetar
|Ijrochi:
|Sherzodbek Sultonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.03 MB
|Davomiyligi:
|04:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Yetar» qo'shig'ini Sherzodbek Sultonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bu Sherzodbek Sultonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sherzodbek Sultonov - Yetar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.