Gudvin - I Wish This Summer Never Ends
|Ijrochi:
|Gudvin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.36 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-10-2026
Qo'shiq haqida
Gudvinning «I Wish This Summer Never Ends» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Bu Gudvinning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Gudvin - I Wish This Summer Never Ends qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.