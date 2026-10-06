Sardor Mirzaliyev - G'urbatga solmang ey mahluqolar
|Ijrochi:
|Sardor Mirzaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.19 MB
|Davomiyligi:
|02:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
Sardor Mirzaliyevning «G'urbatga solmang ey mahluqolar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Sardor Mirzaliyev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Omon-omon», «Sardoringman», «Dolya Cover». Bu Sardor Mirzaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sardor Mirzaliyev - G'urbatga solmang ey mahluqolar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.