Sardor Mirzaliyev - G'urbatga solmang ey mahluqolar

Sardor Mirzaliyev — G'urbatga solmang ey mahluqolar
Ijrochi: Sardor Mirzaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.19 MB
Davomiyligi: 02:49
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sardor Mirzaliyevning «G'urbatga solmang ey mahluqolar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Sardor Mirzaliyev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Omon-omon», «Sardoringman», «Dolya Cover». Bu Sardor Mirzaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sardor Mirzaliyev - G'urbatga solmang ey mahluqolar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00