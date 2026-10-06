MC MERIK - Seni bilan birga ko'rdim dunyolarni

MC MERIK — Seni bilan birga ko'rdim dunyolarni
Ijrochi: MC Merik
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 1.17 MB
Davomiyligi: 00:37
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Seni bilan birga ko'rdim dunyolarni» qo'shig'ini MC Merik ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bu MC Merikning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

MC MERIK - Seni bilan birga ko'rdim dunyolarni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00