MC MERIK - Seni bilan birga ko'rdim dunyolarni
|Ijrochi:
|MC Merik
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|1.17 MB
|Davomiyligi:
|00:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Seni bilan birga ko'rdim dunyolarni» qo'shig'ini MC Merik ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bu MC Merikning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
MC MERIK - Seni bilan birga ko'rdim dunyolarni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.