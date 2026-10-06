Javohir Mirzo - Vay-vay
|Ijrochi:
|Javohir Mirzo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
«Vay-vay» — Javohir Mirzo ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bu Javohir Mirzoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Javohir Mirzo - Vay-vay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.