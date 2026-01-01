Oktabr 2026
Bu oyda 1 677 ta qo'shiq qo'shilgan.
Yanvar
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Mart
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Oktabr
Asatro & atinh
Тайна
02:11
Slavik Pogosov & DOLGUSHEV
Сквозь миллионы лет
02:27
Яд Добра
Романтика ремикс
02:56
Lustova
Прошу не винить
03:00
Роберт Катчиев
Музыка на всю (Лезгинка Remix)
02:17
Свои Люди
Ответы
02:21
Мэлли
Так красиво влюбляются люди
02:59
Группа Пули Дни
Богом поцелованный
03:41
Umrbek Qodirov
Gaplashaylik
03:33
Xojiakbar Ruzmetov
Tundan tongacha
03:27
Sevdiyor Davletov
Shakarim
04:03
Shaxriyor
Zerikdim
03:35
Mirjamol Musinkulov
Daromadi ushshoq
06:54
Izzat Shukurov
Dil yig'lar
03:34
Roshka
Jup anor
03:15
Navro'z Sobirov
Go'rmasam bo'lmas
03:04
AUEN life
Сағына Беремін
03:57
Arina Eroshka
Наша Внученька
02:30
D J Жэка
Нежные слова
03:38
Jake Vails
Красивая до жути
02:54
Светлана Жеребная
Наивная
02:41
Saidahmad Umarov
Yo'l bo'lsin
03:03
Muhammadziyo Anvarov
Hudoyimdan boshqa do'stim yo'q (jonli ijro)
03:50
Doniyor Rahmatov
Omon-omon
02:58
Yoshblond
Rockstar (2026)
02:49
Shohruh Ibragimov
Xazon
02:13
Timur Jurayev
Voy guli
02:40
Shoxrux
Yuragim
02:37
Shahriyor
Zerikdim
03:36
Bojalar guruhi
Begona
03:23
Shirin Zaitova
Maylimi
03:03
NouMo & Shax
Mayovka
03:15
Aylin Xan
Aybim ne
03:07
Nilufar Usmonova
Рафти
03:17
DELAR & Emosh
Qo'yib yubordim
02:32
Sarvinoz Ruziyeva
O'ynang onajon
03:17
СИИЯЙ
Сердце
02:58
Koles & Paha
Ночь так темна
01:56
брови не хмурь
Везите туда
02:52
Эллаи & ВесЪ
Все получится
03:04
Killa Crossavah feat. Avenuepluggg
Pulse
02:39
SEEYASIDE
Совы
01:30
Криминальный бит & Крейсеров
Что тебе снится?
02:57
Naya
До утра
02:51
Сумра
Мне бы одного
02:51
Sabi
Танцуем ща
02:08
Liza Evans & TARAS
Сжигаю мосты
02:21
Batrai
Вольной
03:48
Bakr & BALLER
Zaman
02:55
RUSSDUSHA
Душа моя
02:41
Husan
Sarsonaman
03:01
Hojiakbar Ro'zmetov
Hech bo'lmasa
03:30
Doston Ergashev
Yanaram (new version)
02:59
Nosirjon Qodirov
O’zimga yarashaman
03:41
FLOCKAA
DANZA KUDURO
02:07
ВИА Сочинские братки
Мадам
02:13
DJ FERRIZA
Гори гори ясно
03:32
Alena Twins
Мы не касались
03:27
Above the Stars
Лабиринт
04:23
Канги
Грязными руками
02:29
Юпи
Мои суки меня любят
02:49
Dose & внимание брусника!
Остров
03:28
INtellegent & Andery Toronto
Вальс
02:39
PERLOVKA
Аромат диор
02:51
Кэнни & просто сказка
Ах олени
02:06
YungMeechy
Бренди
02:06
Цинк Уродов
GOP
03:05
guntor & Rёkka
Сад изящных слов
02:33
Гио Пика & RAMS
СТРАННИК
03:35
Честер Небро
По классике
02:50
Alisher Egamberdiyev
Yoʻllaringdaman
02:47
две тысячи ярдов
Персональный гопник
02:34
Dilmurod Sultonov
Dadamning duosi
04:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Kuydirma jonim mani
00:40
Abdullajon Abdullayev
Mendan yaxshi bo’l degan dadam
03:50
Murodjon Mashrabov
Jonim-jonim
03:14
qarz & Bofa & aaabagnale
Omad
02:37
Jam Shine
Мы одни на целый мир
02:06
MAYOT & TASSO
Любовь на пляже (Полная Версия)
02:52
Heronwater
Ла-ла-ла
02:33
OBLADAET
FVKK YEAH (Полная Версия)
01:58
OBLADAET
Satisfaction
02:00
Hammali
Девочка-тайна
02:41
Loc-Dog
Космонавт
02:30
КРИСПИ
Покажи мне любовь
02:25
КРИСПИ
Сожжены
01:58
Sqwoz Bab
Магнит
02:25
Фрик Пати
Sorry
01:57
Jamik
Айу
02:21
ELMAN
Тебя мне дороже
02:13
xxxmanera
мамонтёнок
02:47
Настасья Самбурская
Энтомолог
02:42
SLAVA SKRIPKA & Ренат Мухамбаев
Туман
02:51
JANAGA & Harddope & Max Beatstone & SABAN
Малыш 2.0
02:14
Sevak
Долинами
03:13
Женя Трофимов & Комната культуры
Я видел весь мир
05:10
Женя Трофимов & Комната культуры
Лёд, что поет о любви
03:52
Женя Трофимов & Комната культуры
В этом городе
04:03
Женя Трофимов & Комната культуры
Колыбельная печали
04:29
Женя Трофимов & Комната культуры
Луна
04:43
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Yangi qo'shiqlar
DJ PR — Море на двоих
SlawikXSound — Совесть за бабки
DJ PR — Мастер и Маргарита
Кеслер Ксения — Мы влюбляемся 3 раза
Sharygin — Ой, холостые мужики, вы золотые
Айви — Sunflower
Айви — I don't need you
DJ PR — Как хочется уехать далеко
Ingvar — Какая ты бессовестная (Полная версия)
wavdealer — А за ночью будет солнце
Yunus Gaisuev cover — Элина
DILOVAR — Биё
GUT1K — Пусть плачет небо за меня
Veremeev, Radil Aname — Only you
Песня AI — Oqibat qolmadi qarindoshlarda
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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