Zulayho Boyxonova - Tabiatni asraylik
|Ijrochi:
|Zulayho Boyxonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|10.52 MB
|Davomiyligi:
|05:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
Zulayho Boyxonovaning «Tabiatni asraylik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Zulayho Boyxonova ijrosida saytda jami 119 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alla», «Yangi tanovor», «Mani konglim». Bu Zulayho Boyxonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zulayho Boyxonova - Tabiatni asraylik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.