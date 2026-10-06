Rahmonali Meliqo'ziyev - Onamga kelin kerak

Rahmonali Meliqo'ziyev — Onamga kelin kerak
Ijrochi: Rahmonali Meliqo'ziyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.83 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Rahmonali Meliqo'ziyevning «Onamga kelin kerak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bu Rahmonali Meliqo'ziyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Rahmonali Meliqo'ziyev - Onamga kelin kerak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00