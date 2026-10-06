Rahmonali Meliqo'ziyev - Onamga kelin kerak
|Ijrochi:
|Rahmonali Meliqo'ziyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.83 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-10-2026
Qo'shiq haqida
Rahmonali Meliqo'ziyevning «Onamga kelin kerak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-oktabrda qo'shilgan. Bu Rahmonali Meliqo'ziyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Rahmonali Meliqo'ziyev - Onamga kelin kerak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.