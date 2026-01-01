Noyabr 2026
Bu oyda 1 084 ta qo'shiq qo'shilgan.
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Jeka
Я тебя никогда не забуду (Cover)
03:22
Брянская
Нам нужно поговорить
03:17
Guru AI
Я так долго ждал
03:40
Alena Omargalieva
Зайвою
00:39
EVA4EVA
Тёща пляшет
04:11
DJ Жэка
Бесподобная
03:19
Ночной маршрут
Непритворная
02:38
Орел
Сам поступаешь
03:04
MoonwalkersMusic
Бегу за тобой
04:08
Yunus Gaisuev cover
Тонкие нити дождя
02:50
Pers Miami
Шава Каганский Узбекистан (кавер)
05:02
ZAnna
Песок и дым
03:04
Romix St
Ну налий мені братанчик
03:10
Ночной маршрут
Гордость
02:52
Farhod G'oyibov
Biz baxtli bo’lamiz
03:34
Gavhar Ziyayeva
Ota uyi
02:56
Adolat Ismoilova
Yo rab
05:43
UNIK
Я влюблён в тебя
00:30
Тень
Моя душа
03:58
Kalisk
Не звони мне
02:22
SlawikXSound
Я не рос среди богатств
01:00
Kalisk
Ты моя судьба
01:15
MoonwalkersMusic
Мама говорит
02:06
MoonwalkersMusic
Ну как мне сегодня хочется
03:11
HNZ
Ведь градус нас грузит
02:03
Daricorn
Ұзақ тұрмын ба мен шыңда
00:32
Tural Everest & Руслан Добрый
Нежная
02:49
RUSSONG
Душа горит
04:00
Doston Ergashev
Sizni sevish bizga emas
03:46
Benom guruhi & Shaxriyor
Sen yig'lama
03:23
Izzat Shukurov
Ota
04:35
Akbarbek Sapayev
Sevishali
03:28
Muborez
Qaynona
02:20
ArtVenka
Можно первой целовать
02:18
Любаша
Я назову планету именем твоим
01:42
ArtVenka
Поцелуй и повтори
02:45
Любаша
Ноябрь, холодно, и как-то грустно без повода
02:52
Zhamil Turan
Каждый думал, что сумеет обмануть судьбу и верить в чудеса
00:30
Ярослав Леонов
У неё свои цели и желания
00:31
Орел
Живи пока горит твоя свеча
01:33
Госпожа Эвелин
Как я выступила с чечёткой под электрощиток на концерте Бетси
01:23
Любаша
После сорока
00:51
Sharygin
Мне хватило бы на алиби
00:39
Хадижат Закарьяева
Гордая любовь
06:04
Güllerede Dargınım
Güz Gelmeden Soldular
03:32
Narei
Ещё полшага
00:50
SERO (Наши Слёзы)
Дайте жить
04:16
Voblago Music
Ей мало быть любимой
01:33
Любовь Вечер
Письмо отцу
01:54
Zokir Omon
Yondirasan
02:58
VILANIKA
Маленький принц
00:32
Адыл Ибрагимов
500К Йил
01:09
Ирина Завадская
Я научилась уходить, не оглянувшись
01:12
ArtVenka
Рыбы, ныряй в любовь
02:35
MoonwalkersMusic
Меня не сломать
03:52
MoonwalkersMusic
Мы одна команда
03:32
Rusik
Моя любимая жена
00:59
Сергей Одинцов
Вспомним
01:35
Гектор
Ноябрь
03:33
Sunov
Давай ловить момент 2.0
03:41
ArtVenka
Зодиак, включай любовь
00:34
ArtVenka
Козерог растает лёд
00:34
ArtVenka
Так доходы будут выше
00:34
Guru AI
Ведь очень долго ждал я тебя
03:40
Black Barny
Хто любовь усю выгадав
00:58
LIGHT Music
Танцуешь на поминках
00:34
Dj Shark
Любовь на расстоянии
01:29
MoonwalkersMusic
Твоя дорога
02:11
Anna Volkova
Любимый дом
01:00
Nextime
Зажал
00:32
Елизавета Долженкова
Красная краса 2.0
02:54
ARKUSHA
Бесстыжая
02:19
Вусал Мирзаев
Пьяная любовь
01:14
IWM
Сказали деньги корен зла я стал садовод
01:32
Famil
Не виновата я
01:20
Adam
Анашым
01:09
Странник
Ты овладела мной
02:40
Андрей
А жизнь уже здесь всё время была
01:24
Pako Masashi
Дома королева
01:11
Саша Погорельцев
Мама тоже стареет
02:27
Странник
Я заболел тобой
02:40
Павлик Морозов
Я хочу отдохнуть
03:06
Trida
Больные привычки
03:00
Rambl
Она смотрит на небо
01:39
Fiinka
Привіт з Карпат
01:29
Suno
Время теплых пледов и мечты
00:53
Мир За Забором
Вчерашняя печаль
05:00
Olivia Fortis
Трали вали
01:18
İrem Derici & Burak Bulut
Garson
02:08
Ramila
Родная сторона
03:01
Yunus Gaisuev
Роза пустыни
02:35
TESLENKO
Так стається
02:38
SCIRENA & MACAN
Не вернуть
05:09
Zora Lina
У нього короткий
02:51
Фара Ночи
Я счастлив
02:24
Гриша Кот
А мне плевать
01:09
Music Soul
Боже ты меня прости
01:11
ROMANE GILORIA
RUSKO GILI
04:07
Halodayı
Özür
02:16
Nurali Kamal & Anton Anatolyevich
Никогда любви не проси
01:08
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Yillar arxivi
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2026
»
Noyabr
Yangi qo'shiqlar
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ICEGERGERT — International
MellowBite — Короли
ALISHA — VINIL
MellowBite — Предложение
Kunteynir — Температура в Паттайе
ICEGERGERT — Ненавижу грустных
HOVANNII — Повзрослели
MellowBite — Войлок
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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