Mashhur Muhammad - Changdan chiqqan odamman

Mashhur Muhammad — Changdan chiqqan odamman
Ijrochi: Mashhur Muhammad
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.25 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Changdan chiqqan odamman» — Mashhur Muhammad ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Mashhur Muhammad ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sandanam mandanam qolar bu dunyo», «Siqilma», «PUL». Bu Mashhur Muhammadning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mashhur Muhammad - Changdan chiqqan odamman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00