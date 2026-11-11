Mashhur Muhammad - Changdan chiqqan odamman
|Ijrochi:
|Mashhur Muhammad
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.25 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2026
Qo'shiq haqida
«Changdan chiqqan odamman» — Mashhur Muhammad ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Mashhur Muhammad ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sandanam mandanam qolar bu dunyo», «Siqilma», «PUL». Bu Mashhur Muhammadning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mashhur Muhammad - Changdan chiqqan odamman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.