Dilafruz Bekmetova - Aytishaman
|Ijrochi:
|Dilafruz Bekmetova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.69 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2026
Qo'shiq haqida
«Aytishaman» — Dilafruz Bekmetova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Bu Dilafruz Bekmetovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilafruz Bekmetova - Aytishaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.