Botir Qodirov - Uzatamiz

Botir Qodirov — Uzatamiz
Ijrochi: Botir Qodirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.39 MB
Davomiyligi: 04:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Uzatamiz» — Botir Qodirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam». Bu Botir Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Botir Qodirov - Uzatamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00