Zoxidbek Rasulov - Uzum
|Ijrochi:
|Zoxidbek Rasulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.22 MB
|Davomiyligi:
|02:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-11-2026
Qo'shiq haqida
Zoxidbek Rasulovning «Uzum» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-noyabrda qo'shilgan. Bu Zoxidbek Rasulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zoxidbek Rasulov - Uzum qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.