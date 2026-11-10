Zoxidbek Rasulov - Uzum

Zoxidbek Rasulov — Uzum
Ijrochi: Zoxidbek Rasulov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.22 MB
Davomiyligi: 02:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Zoxidbek Rasulovning «Uzum» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-noyabrda qo'shilgan. Bu Zoxidbek Rasulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Zoxidbek Rasulov - Uzum qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00