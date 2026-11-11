Shuhrat Dillayev - Omon-Omon
|Ijrochi:
|Shuhrat Dillayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.96 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2026
Qo'shiq haqida
«Omon-Omon» qo'shig'ini Shuhrat Dillayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Bu Shuhrat Dillayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shuhrat Dillayev - Omon-Omon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.